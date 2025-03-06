Синоптик Вильфанд рассказал, что в Москве ожидаются снег и заморозки в марте

Главный метеоролог Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал kp.ru, что март в Москве обещает удивить жителей и гостей города резкими перепадами погоды — от рекордного тепла до неожиданных морозов со снегопадами.
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