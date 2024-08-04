Россияне пришли в шок от элитных квартир в Турции и Китае

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. В каждой стране есть свои правила и нормы строительства жилья. Так, например, в Китае из-за высокой плотности населения площадь кухни ограничена четырьмя метрами, а санузел не предполагает наличие ванной.
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