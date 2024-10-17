Московские компании участвуют в восстановлении жизни на новых территориях России

К восстановлению жизни на новых территориях России активно подключается столичная промышленность. Московские компании берут на себя задачу восстановления промышленного и инфраструктурного потенциала регионов, которые ранее были затронуты конфликтом.
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