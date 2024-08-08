В расписании омского аэропорта снова появился рейс в Усть-Ишим: сравниваем цены и время в пути на самолете и автобусе.
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В расписании омского аэропорта снова появился рейс в Усть-Ишим: сравниваем цены и время в пути на самолете и автобусе.