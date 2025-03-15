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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберто Мартинес о Витинье: «Маэстро европейского футбола. Он дирижирует игрой, один из лучших хавбеков в мире»

«Витинья – маэстро европейского футбола. Он дирижирует игрой и, несомненно, один из лучших хавбеков в мире», – сказал тренер сборной Португалии.

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