РЖД вступили в эпоху опережающего списания. Ремонтировать нельзя списать: порожняк сталкивают лбами железнодорожников и вагоностроителей

Оператор — субъект опасный, так как он выводит на сеть «потенциально опасный подвижной состав», именно так грузовые вагоны назвал в эфире РЖД-ТВ Роман Хойхин, начальник Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «Российские железные дороги».
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