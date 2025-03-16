РЖД вступили в эпоху опережающего списания. Ремонтировать нельзя списать: порожняк сталкивают лбами железнодорожников и вагоностроителей

Оператор — субъект опасный, так как он выводит на сеть «потенциально опасный подвижной состав», именно так грузовые вагоны назвал в эфире РЖД-ТВ Роман Хойхин, начальник Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «Российские железные дороги».