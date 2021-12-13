В Новосибирской области вводят QR-коды для посещения парикмахерских и салонов красоты

Ввести систему QR-кодов для посещения парикмахерских, SPA-салонов и салонов красоты предложил глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 13 декабря.
Ввести систему QR-кодов для посещения парикмахерских, SPA-салонов и салонов красоты предложил глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 13 декабря.
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