Для выпускников Тамбовского многопрофильного кадетского корпуса прозвенел "последний звонок"

Из специализированного полицейского класса многопрофильного кадетского корпуса выпустились кадеты, трое из которых планируют связать свою жизнь с охраной порядка и получить высшее образование в вузах системы МВД России.
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