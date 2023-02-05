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Избитая на Товарищеском такса выжила и попала в новую семью

Избитая на Товарищеском такса выжила и попала в новую семью

Арни превозмог близкое к клинической смерти состояние и выжил. Такса по кличке Арни, которую неизвестные избили и оставили на погибель на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга, смогла выжить и сейчас идет на поправку.

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