Бизнес-омбудсмен Юрий Михайлов поздравил членов Союза предпринимателей Новгородской области с Днем российского предпринимательства

В преддверии Дня российского предпринимательства Союз предпринимателей Новгородской области созвал торжественное заседание, в котором по традиции принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрий Михайлов, являющийся соучредителем Союза и его почетным членом.