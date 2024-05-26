Бизнес-омбудсмен Юрий Михайлов поздравил членов Союза предпринимателей Новгородской области с Днем российского предпринимательства

В преддверии Дня российского предпринимательства Союз предпринимателей Новгородской области созвал торжественное заседание, в котором по традиции принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрий Михайлов, являющийся соучредителем Союза и его почетным членом.
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