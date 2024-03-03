В Самаре пожаловались на гарь из-за крематория для животных

В Самаре установили крематорий для животных в 50 м от жилых зданий. Недовольные запахом гари местные жители обратились в Роспотребнадзор с жалобой на работу заведения, о чем сообщили «Новости Самары» во «ВКонтакте».
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