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В Самаре пожаловались на гарь из-за крематория для животных

В Самаре пожаловались на гарь из-за крематория для животных

В Самаре установили крематорий для животных в 50 м от жилых зданий. Недовольные запахом гари местные жители обратились в Роспотребнадзор с жалобой на работу заведения, о чем сообщили «Новости Самары» во «ВКонтакте».

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