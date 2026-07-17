У них за пределами страны около тысячи баз... Даже на Кубе есть. Свою страну - они вряд ли хорошо смогут защитить. Всех останавливает ЯО.

Андрей Павлов

А мне непонятно, почему не учимся у Ирана, и до сих по целы хабы в Жешуве и Констанце? Хотя очень понятно. Верхняя "пятая колонна" боится за свои личные активы в странах НАТО. А то, что гибнут наши парни на передовой и мирные в тылу, которого благодаря дронам уже нет, это неважно.