БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Баста, карапузики, кончилися танцы»: военные США разоткровенничались после ударов Ирана по военной базе в Кувейте

«Баста, карапузики, кончилися танцы»: военные США разоткровенничались после ударов Ирана по военной базе в Кувейте

Военные США разоткровенничались после ударов Ирана по военной базе в Кувейте Белый дом Для американских солдат стало шоком, что командование бросило их на верную смерть, а Пентагон «не увидел повода» для наказания офицеров.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
В целом, Америка и есть та самая кувейтская военная база!
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3 н.
Вадим Лебедев
У них за пределами страны около тысячи баз...  Даже на Кубе есть.  Свою страну - они вряд ли хорошо смогут защитить.  Всех останавливает ЯО.
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3 н.
Андрей Павлов
А мне непонятно, почему не учимся у Ирана, и до сих по целы хабы в Жешуве и Констанце? Хотя очень понятно. Верхняя &quot;пятая колонна&quot; боится за свои личные активы в странах НАТО. А то, что гибнут наши парни на передовой и мирные в тылу, которого благодаря дронам уже нет, это неважно.
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3 н.