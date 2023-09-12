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«Черчесов был в списках «Аль-Иттихада», но конкретики не последовало». Агент Агузаров о тренере

«Черчесов был в списках «Аль-Иттихада», но конкретики не последовало». Агент Агузаров о тренере

– Делало ли «Динамо» предложение Черчесову? – «Динамо» много с кем связывалось в это межсезонье, но давайте будем объективны: реальные шансы на работу в московском клубе у Черчесова были бы при отсутствии контракта с «Ференцварошом».

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