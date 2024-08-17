Эксперт рассказал о способах снижения стоимости полиса каско

Некоторым автомобилистам, получившим недавно права, полис каско может оказаться не по карману, однако есть несколько способов снизить его стоимость, отметил директор по управлению портфелем ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» Юрий Стрекалов.
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