Ребенка с температурой под 40 везли из Карелии в соседнюю область

Жительница поселка Тиурула была вынуждена везти внучку на машине в Ленинградскую область, так как в Карелии в неотложной помощи семье отказали Текст: Елена Малишевская Во многих поселках Карелии беда с медицинской помощью.
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