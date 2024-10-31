Не заигрывать с демонами на Хэллоуин призвал новосибирцев священник Левитан

Праздник Хэллоуин готовятся отметить в Новосибирске. Молодежи и детям он кажется привлекательным, они покупают костюмы ведьм и других сказочных существ и с удовольствием дарят друг другу черепа и прочую «загробную» атрибутику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии