Орбакайте споет в нью-йоркском баре после отмены выступления в Кремле

Певица Кристина Орбакайте 20 апреля выступит в баре LEVEL, расположенном в нью-йоркском Бруклине. Согласно анонсу, опубликованному в социальных сетях заведения, она представит свои популярные композиции на русском языке.
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