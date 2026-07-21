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Новости для Фанов

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Последнее слово Лаврентия Берии: о чём молчал всесильный нарком перед расстрелом

Последнее слово Лаврентия Берии: о чём молчал всесильный нарком перед расстрелом

Когда я погружаюсь в изучение архивных материалов середины прошлого века, меня не покидает ощущение, что я прикасаюсь к сюжету, который по своему драматизму превосходит любой, даже самый изощренный, политический триллер.

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