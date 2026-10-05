Появились подробности задержания гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева

В 2021 году Игорь Васильев задекларировал доход в 3,3 млн рублей, в то время как сейчас ему вменяют получение взяток на десятки миллионов рублей.
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