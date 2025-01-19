Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12:15 мск

Политика как она есть

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 мск. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения еврейским государством списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.