Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12:15 мск

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 мск. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения еврейским государством списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.
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