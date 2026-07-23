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ТАСС

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Молодого человека задержали за поджог релейных шкафов на перегоне МЖД

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали 18-летнего молодого человека, который по указанию неизвестных поджег релейные шкафы на 71-м км перегона Сергиев Посад - Топорково Ярославского направления Московской железной дороги.

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