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Царьград

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New York Times: Трамп сменил самолёт в Турции из-за угрозы покушения

New York Times: Трамп сменил самолёт в Турции из-за угрозы покушения

Президент США Дональд Трамп, посетив Турцию в июле 2025 года, столкнулся с угрозой проиранских группировок.

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