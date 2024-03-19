Югорским бизнес-омбудсменом пресечены нарушения со стороны службы судебных приставов

В адрес Ирины Каск обратился индивидуальный предприниматель из города Нягани. Заявитель сообщил о том, что ранее предоставленный ему в аренду земельный участок по итогам конкурентных процедур захламлен снежными массами, а арендодателем в лице муниципального предприятия нарушен порядок расчета арендной платы.