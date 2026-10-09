Хронология тепловых аномалий на территории Украины и приграничья России с 2022 по 2026 год. Тепловые аномалии отслеживаются спутниками NASA FIRMS для обнаружения активных пожаров, поэтому не каждая вспышка означает результат прилета.
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