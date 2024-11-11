Война США против России или мир: что выберет Трамп Распространено мнение, что США рассчитывали на Украину как на инструмент для сокрушения России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Война США против России или мир: что выберет Трамп Распространено мнение, что США рассчитывали на Украину как на инструмент для сокрушения России.
Свежие комментарии