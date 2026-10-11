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Царьград

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Пенсионер из Заречного отдал мошенникам 977 тысяч рублей

Пенсионер из Заречного отдал мошенникам 977 тысяч рублей

Житель Заречного 1965 года рождения оформил кредит на 680 тысяч рублей и перечислил эти деньги вместе с выручкой от продажи автомобиля на счета злоумышленников, которые убедили его в уголовном преследовании и необходимости «аннулировать» займы.

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