Исследование инфламмасом дает надежду на лечение аутовоспалительных заболеваний

Исследователи из Университета Квинсленда (University of Queensland) обнаружили, как «включатель» воспалительного механизма организма может заклинивать и вызывать редкие генетические воспалительные заболевания.
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