ВА

Владимир Акулов

Неправильная мысль : "■ Я никогда ни о чем не жалею. Сожаления бессмысленны, ведь поступок уже совершен. И в чем смысл переживать о том, как это изменить"? Сожалеть об ошибке надо для того , что в будущем ошибок не совершать..."Сожалеешь " , для анализа своих действий и выводов на будущее ...А не для того , чтобы изменить прошлое.