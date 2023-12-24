24 декабря у покойного лидера Motorhead — день рождения. К кому же еще, как не к нему, идти за грубой мужицкой мудростью! фото: Legion Media■ Доктора запретили мне делать многие вещи.
Лучшие цитаты Лемми Килмистера — дебошира, пьяницы и гения
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
Неправильная мысль : "■ Я никогда ни о чем не жалею. Сожаления бессмысленны, ведь поступок уже совершен. И в чем смысл переживать о том, как это изменить"? Сожалеть об ошибке надо для того , что в будущем ошибок не совершать..."Сожалеешь " , для анализа своих действий и выводов на будущее ...А не для того , чтобы изменить прошлое.
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии