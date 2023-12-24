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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Неправильная  мысль  :  &quot;■ Я никогда ни о чем не жалею. Сожаления бессмысленны, ведь поступок уже совершен. И в чем смысл переживать о том, как это изменить&quot;?  Сожалеть  об  ошибке  надо  для  того  ,  что  в  будущем  ошибок  не  совершать...&quot;Сожалеешь &quot; ,  для  анализа  своих  действий  и  выводов  на  будущее  ...А  не  для  того  ,  чтобы  изменить  прошлое.
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