Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в ней оказаться

Знаете, все вокруг меня хотят выйти из зоны комфорта. Не только клиенты. Родные, друзья, знакомые. Приличные с виду знакомые!Бледные, хронически недосыпающие люди приговаривают: «Надо просто выйти из зоны комфорта и погнать себя в спортзал».