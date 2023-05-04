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Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в ней оказаться

Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в ней оказаться

Знаете, все вокруг меня хотят выйти из зоны комфорта. Не только клиенты. Родные, друзья, знакомые. Приличные с виду знакомые!Бледные, хронически недосыпающие люди приговаривают: «Надо просто выйти из зоны комфорта и погнать себя в спортзал».

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