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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о поражении от «Акрона»: «Не получилось сыграть надежно, когда вели в счете. Мы забили гол, владели мячом, но из‑за ошибки дали сопернику вернуться в игру»

Главный тренер « Локомотива »  Михаил Галактионов высказался о поражении от « Акрона » в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, пен.

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