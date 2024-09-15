Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Святогор Князев
    И да, уважаю "Альфу" за неоценимый вклад в безопасность страны, но мнение полковника альфа о войне....мягко говоря це...СРОЧНИКИ. Половоз...
  • Святогор Князев
    Но если самодур полковник посылает в мясной штурм специалиста уникального профиля, или придурковатый комбриг уничтожа...СРОЧНИКИ. Половоз...
  • Святогор Князев
    Важный вопрос! Я в строю был 40 лет. Не герой, но наград немало. Участник крымской операции...с единственным выстрело...СРОЧНИКИ. Половоз...

СРОЧНИКИ. Половозрелые «дети» или воины?

СРОЧНИКИ. Половозрелые «дети» или воины?

Автор: Герой России Андрей Кумов  Хотелось бы прояснить наше отношение к данной категории военнослужащих и понять, они дети-жертва или все-таки воины, призванные выполнять конституционный долг по защите страны, народа, государства?  Надежа и опора Если давать определение этой категории военнослужащих, то можно сформулировать так.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Святогор Князев
Важный вопрос! Я в строю был 40 лет. Не герой, но наград немало. Участник крымской операции...с единственным выстрелом, и одним погибшим прапорщиком! И мое мнение прямо противоположно Андрею Николаевичу! Если мы хотим тотальной войны, то да, можно всех и всюду! Но тогда назовите войну войной, и не лохматьте бабушку! И если это война, то согласно Конституции......
Ответить
1 час.
Святогор Князев
Но если самодур полковник посылает в мясной штурм специалиста уникального профиля, или придурковатый комбриг уничтожает свою бригаду лобовыми штурмами , и ударными колонами - это не война, это пародия! У страны много вопросов к этой войне! Очень много! С одной стороны всё правильно, реагировать надо было, защищаться надо, в том числе и превентивно активной обороной. Но тогда назовите это тем чем оно является! А если вы хотите ходить на охоту и называть это прогулкой, - тогда изворачивайтесь! Дети которые призываются, не для того чтобы какой-нибудь идиот полковник  бросал в мясные штурмы, ради звезды героя. А таких тоже поверьте достаточно в нашей нынешней армии! Есть героизм, но есть и преступления! С одной стороны мы прославляем героев, а с другой уничтожаем героические подразделения и профессиональных бойцов, заставляя их выполнять непрофильные задачи. С одной стороны сажаем боевого генерала, и вся страна видит что это сова на глобусе, а вот следователи упорно его сажают А с другой стороны генерала идиота упорно не снимают с должности, хотя уже доказал что он никчемный! И всё это происходит одновременно, в той самой, нашей, героической армии! И не надо рассказывать что это издержки... МО сказал: &quot;Ошибаться можно -врать нельзя&quot;. Так давайте начнём с этих вопросов, и только в последнюю очередь встанет вопрос участия срочников  в БД! Я вас уверяю, в этом случае, этого даже не потребуется!
Ответить
58 мин.
Святогор Князев
И да, уважаю &quot;Альфу&quot; за неоценимый вклад в безопасность страны, но мнение полковника альфа о войне....мягко говоря цены не имеет. разный профиль, разные задачи, разная подготовка, и разное понимание в силу профессиональной деформации сознания!
Ответить
57 мин.

Картина дня

наверх