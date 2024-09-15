Автор: Герой России Андрей Кумов Хотелось бы прояснить наше отношение к данной категории военнослужащих и понять, они дети-жертва или все-таки воины, призванные выполнять конституционный долг по защите страны, народа, государства? Надежа и опора Если давать определение этой категории военнослужащих, то можно сформулировать так.
СРОЧНИКИ. Половозрелые «дети» или воины?
Комментарии
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Святогор Князев
Важный вопрос! Я в строю был 40 лет. Не герой, но наград немало. Участник крымской операции...с единственным выстрелом, и одним погибшим прапорщиком! И мое мнение прямо противоположно Андрею Николаевичу! Если мы хотим тотальной войны, то да, можно всех и всюду! Но тогда назовите войну войной, и не лохматьте бабушку! И если это война, то согласно Конституции......
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1 час.
Святогор Князев
Но если самодур полковник посылает в мясной штурм специалиста уникального профиля, или придурковатый комбриг уничтожает свою бригаду лобовыми штурмами , и ударными колонами - это не война, это пародия! У страны много вопросов к этой войне! Очень много! С одной стороны всё правильно, реагировать надо было, защищаться надо, в том числе и превентивно активной обороной. Но тогда назовите это тем чем оно является! А если вы хотите ходить на охоту и называть это прогулкой, - тогда изворачивайтесь! Дети которые призываются, не для того чтобы какой-нибудь идиот полковник бросал в мясные штурмы, ради звезды героя. А таких тоже поверьте достаточно в нашей нынешней армии! Есть героизм, но есть и преступления! С одной стороны мы прославляем героев, а с другой уничтожаем героические подразделения и профессиональных бойцов, заставляя их выполнять непрофильные задачи. С одной стороны сажаем боевого генерала, и вся страна видит что это сова на глобусе, а вот следователи упорно его сажают А с другой стороны генерала идиота упорно не снимают с должности, хотя уже доказал что он никчемный! И всё это происходит одновременно, в той самой, нашей, героической армии! И не надо рассказывать что это издержки... МО сказал: "Ошибаться можно -врать нельзя". Так давайте начнём с этих вопросов, и только в последнюю очередь встанет вопрос участия срочников в БД! Я вас уверяю, в этом случае, этого даже не потребуется!
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58 мин.
Святогор Князев
И да, уважаю "Альфу" за неоценимый вклад в безопасность страны, но мнение полковника альфа о войне....мягко говоря цены не имеет. разный профиль, разные задачи, разная подготовка, и разное понимание в силу профессиональной деформации сознания!
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57 мин.
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