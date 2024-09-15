СРОЧНИКИ. Половозрелые «дети» или воины?

Святогор Князев

Но если самодур полковник посылает в мясной штурм специалиста уникального профиля, или придурковатый комбриг уничтожает свою бригаду лобовыми штурмами , и ударными колонами - это не война, это пародия! У страны много вопросов к этой войне! Очень много! С одной стороны всё правильно, реагировать надо было, защищаться надо, в том числе и превентивно активной обороной. Но тогда назовите это тем чем оно является! А если вы хотите ходить на охоту и называть это прогулкой, - тогда изворачивайтесь! Дети которые призываются, не для того чтобы какой-нибудь идиот полковник бросал в мясные штурмы, ради звезды героя. А таких тоже поверьте достаточно в нашей нынешней армии! Есть героизм, но есть и преступления! С одной стороны мы прославляем героев, а с другой уничтожаем героические подразделения и профессиональных бойцов, заставляя их выполнять непрофильные задачи. С одной стороны сажаем боевого генерала, и вся страна видит что это сова на глобусе, а вот следователи упорно его сажают А с другой стороны генерала идиота упорно не снимают с должности, хотя уже доказал что он никчемный! И всё это происходит одновременно, в той самой, нашей, героической армии! И не надо рассказывать что это издержки... МО сказал: "Ошибаться можно -врать нельзя". Так давайте начнём с этих вопросов, и только в последнюю очередь встанет вопрос участия срочников в БД! Я вас уверяю, в этом случае, этого даже не потребуется!