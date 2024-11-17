📹❗️Техничные кадры натурных испытаний китайского перспективного комплекса активной защиты GL-6, являющегося аналогом отечественного "Арена-М" и израильского Trophy.
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📹❗️Техничные кадры натурных испытаний китайского перспективного комплекса активной защиты GL-6, являющегося аналогом отечественного "Арена-М" и израильского Trophy.