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Галич раскрыла секрет сохранения стройной фигуры

Ида Галич долго боролась за стройность и, наконец, отшлифовала фигуру до совершенства. Измениться до неузнаваемости телеведущей помогли не пластические операции, как подозревали многие поклонники, а строгое соблюдение ряда правил.

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