Галич раскрыла секрет сохранения стройной фигуры

Ида Галич долго боролась за стройность и, наконец, отшлифовала фигуру до совершенства. Измениться до неузнаваемости телеведущей помогли не пластические операции, как подозревали многие поклонники, а строгое соблюдение ряда правил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)