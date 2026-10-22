То, что происходит сегодня во Франции, требует пересмотра аналитических категорий. Если в 2018–2019 годах мы видели «желтые жилеты» — движение, имевшее четкую социальную природу и географическую привязку к периферии, то в октябре 2026 года мы наблюдаем нечто принципиально иное.
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