Организатор нарколаборатории под Петербургом отмывал деньги через крипту Житель поселка Соколинское в Ленобласти, подпольно варивший наркотики, нарвался на новое уголовное дело.
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Организатор нарколаборатории под Петербургом отмывал деньги через крипту Житель поселка Соколинское в Ленобласти, подпольно варивший наркотики, нарвался на новое уголовное дело.