Пока Китай, Индия и Юго-Восточная Азия строят цивилизации будущего, в Европе столкнулись с кризисомПредставьте, что вы — житель Парижа.
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