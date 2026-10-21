Российский паспорт опустился на 50-е место в индексе паспортов Henley & Partners, потеряв четыре позиции по сравнению с январем, — теперь россияне могут посещать без виз 114 направлений, следует из данных на сайте консалтинговой компании.
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