Как в Петербурге отметили "Алые паруса - 2024: "Миллион голосов", аква-шоу, и праздничный салют

Рассказываем, как в Петербурге отметили главный праздник выпускников "Алые паруса - 2024.В ночь с 28 на 29 июня Санкт-Петербург стал свидетелем одного из самых ярких и масштабных праздников для выпускников - "Алые паруса 2024".