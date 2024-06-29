Как в Петербурге отметили "Алые паруса - 2024: "Миллион голосов", аква-шоу, и праздничный салют

Рассказываем, как в Петербурге отметили главный праздник выпускников "Алые паруса - 2024.В ночь с 28 на 29 июня Санкт-Петербург стал свидетелем одного из самых ярких и масштабных праздников для выпускников - "Алые паруса 2024".
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