В Евросоюзе наметился заметный поворот в отношении контактов с Россией. Прежняя установка, при которой сам разговор с Москвой воспринимался как нарушение политических правил, уже не выглядит столь непоколебимой.
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