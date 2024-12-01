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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Бабиков: «Не считаю, что если это мой последний сезон, то на финише меня должны подбрасывать на руках. Может, я что-то и буду бегать, но летом точно будут другие приоритеты»

«У Харуки Мураками есть книга «О чем я говорю, когда говорю о беге», в которой он пишет, что когда завяжет, то не будет никаких софитов, музыки из «Рокки» и прочего.

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