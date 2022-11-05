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Саккари и Швентек – лидеры тура по количеству полуфиналов за последние два сезона. У обеих по 15

Пятая ракетка мира Мария Саккари вышла в полуфинал итогового турнира WTA и стала восьмой теннисисткой, выигравшей в двух сетах все три матча группового этапа.

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