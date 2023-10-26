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Хет-трик Эванилсона, окончание сухой серии Холанда и осечка «Атлетико»: чем завершился 3-й тур Лиги чемпионов

Хет-трик Эванилсона, окончание сухой серии Холанда и осечка «Атлетико»: чем завершился 3-й тур Лиги чемпионов

Эрлинг Холанд забил первые голы в Лиге чемпионов с апреля и помог «Манчестер Сити» на выезде сломить сопротивление «Янг Бойз», а «Порту» в гостях разгромил «Антверпен» благодаря стараниям Эванилсона, оформившего первый хет-трик в нынешнем розыгрыше еврокубка.

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