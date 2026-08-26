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Алиханов: Россия наладила производство всех основных видов промышленных роботов

Алиханов: Россия наладила производство всех основных видов промышленных роботов

РИА Новости/Виталий Невар В России активно расширяются модельные линейки промышленных роботов. С докладом об успехах в отрасли перед президентом РФ Владимиром Путиным 26 августа выступил глава Минпромторга Антон Алиханов.

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