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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умар Кремлев: «Головкин – это один из величайших спортсменов в мире. Хотел бы поблагодарить Геннадия за его независимость, за его жесткость, строгость и за защиту интересов боксеров»

Глава IBA Умар Кремлев рассказал о своем отношении к президенту World Boxing Геннадию Головкину . «Я до этого говорил, что Казахстан вырастил великих чемпионов.

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