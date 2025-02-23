Российские военнослужащие село за селом освобождают Курскую область, и в населенных пунктах по ходу этого наступления украинские боевики теряют укрытия и укрепления, по которым точечно работают дроноводы группировки войск «Север».
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