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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мужская сборная Канады по баскетболу не выигрывает олимпийские медали с 1936 года. 1.72 – возьмут любую медаль в Париже

Мужская сборная Канады по баскетболу не выиграла ни одной медали на Олимпиаде за 88 лет. Единственное попадание в топ-3 случилось на Олимпиаде в Берлине в 1936 году.

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