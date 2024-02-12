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Не только о футболе

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  • КУАТ
    Ивуарийцев с победой.Дикая ничья «Барс...
  • сергей озеров
    Как отдал,просто так или подарили в подарочной обертке с бантиком? ))) Ну,с Суторминым понятно,его и брали по цене ст...«Байер» разгромил...
  • Лена Мисько
    ❗️Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки без тренера, обыграв Нигерию (2:1) в финале домашнего турнира: после поражения в г...Дикая ничья «Барс...

Дикая ничья «Барсы», «Канзас-Сити» выиграл Супербоул, 835-й гол Овечкина, победа СКА на новой арене, 6:0 от «Арсенала», гол Головина и ассист Миранчука, Кот-д’Ивуар взял Кубок Африки и другие новости

Дикая ничья «Барсы», «Канзас-Сити» выиграл Супербоул, 835-й гол Овечкина, победа СКА на новой арене, 6:0 от «Арсенала», гол Головина и ассист Миранчука, Кот-д’Ивуар взял Кубок Африки и другие новости

1. «Барселона» в безумном матче сыграла вничью с «Гранадой» (3:3), уступая 1:2 и 2:3. 16-летний Ламин Ямаль сделал дубль, 35-летний Левандовски тоже забил.

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Лена Мисько
❗️Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки без тренера, обыграв Нигерию (2:1) в финале домашнего турнира: после поражения в группе от Экваториальной Гвинеи (0:4) ивуарийцы уволили Жана-Луи Гассе, подумав, что турнир для них завершён. Но в итоге Кот-д’Ивуар чудом вышел в плей-офф с третьего места: и.о. тренера экстренно назначили Эмерса Фаэ, который до этого никогда не работал во взрослом футболе – он и выиграл для страны третий в истории Кубок Африки. А Гассе, которого уволили «за провал на домашнем турнире», в итоге получит золотую медаль
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18 час.
КУАТ
Ивуарийцев с победой.
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11 час.

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