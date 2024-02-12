Дикая ничья «Барсы», «Канзас-Сити» выиграл Супербоул, 835-й гол Овечкина, победа СКА на новой арене, 6:0 от «Арсенала», гол Головина и ассист Миранчука, Кот-д’Ивуар взял Кубок Африки и другие новости

Лена Мисько

❗️Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки без тренера, обыграв Нигерию (2:1) в финале домашнего турнира: после поражения в группе от Экваториальной Гвинеи (0:4) ивуарийцы уволили Жана-Луи Гассе, подумав, что турнир для них завершён. Но в итоге Кот-д’Ивуар чудом вышел в плей-офф с третьего места: и.о. тренера экстренно назначили Эмерса Фаэ, который до этого никогда не работал во взрослом футболе – он и выиграл для страны третий в истории Кубок Африки. А Гассе, которого уволили «за провал на домашнем турнире», в итоге получит золотую медаль