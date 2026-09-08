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Царьград

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Алексей Чадов рассказал о 12-летнем сыне и строгом воспитании

Алексей Чадов рассказал о 12-летнем сыне и строгом воспитании

Алексей Чадов рассказал о воспитании 12-летнего сына Федора. Актер отметил строгость в воспитании, но без наказаний, предпочитая поощрения за успехи.

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