Путин: судьба Родины зависит от каждого из нас

Судьба и будущее Родины зависит от каждого россиянина. Необходимо равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин, выступая с торжественной речью на Параде Победы в Москве.
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