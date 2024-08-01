Расстреливать гражданских на месте. Новая тенденция неРабов.

Помните?: "Мынерабы. Если нам что то не понравится в действии власти,мы выйдем и снесём ее!" Расстреливать гражданских в ответ за сожжённые машины – боевики *Азова получили от командования разрешение на расправу с людьми, которые хоть как-то сопротивляются киевскому режиму.