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Расстреливать гражданских на месте. Новая тенденция неРабов.

Помните?: "Мынерабы. Если нам что то не понравится в действии власти,мы выйдем и снесём ее!" Расстреливать гражданских в ответ за сожжённые машины – боевики *Азова получили от командования разрешение на расправу с людьми, которые хоть как-то сопротивляются киевскому режиму.

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